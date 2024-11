Disarticolata una gang operativa su scala internazionale legata a gruppi criminali dell'Est Europa e attiva nel traffico di autovetture rubate. Tra gli altri reati contestati spaccio di droga e usura

Dalla prime luci dell’alba di oggi il personale della Polizia Stradale di Cosenza e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza sono attivamente impegnati nell’esecuzione di trentanove misure cautelari personali nei confronti di altrettanti responsabili.





L’attività ha avuto origine da una segnalazione del Ministro dell’Interno, Servizio Polizia Stradale relativa a un traffico internazionale di veicoli di provenienza illecita ed ha fatto emergere il coinvolgimento di vari personaggi operanti in Italia. Questi, grazie ai legami con esponenti criminali dei Paesi dell’Est Europeo, acquisivano le auto presso società di leasing, utilizzando falsa documentazione di circolazione e di proprietà, venivano "ripulite" e reimmatricolate, quindi vendute.

Contestati, oltre i reati di riciclaggio, ricettazione e truffa, anche quelli di spaccio di stupefacenti (di diversa tipologia: cocaina, hashish e marijuana) e di usura. Le indagini, svolte con il coordinamento del procuratore Mario Spagnuolo, hanno infatti fatto luce anche su numerosi episodi di cessione di droga a giovanissimi e non solo e sull'attività usuraria in danno di undici piccoli imprenditori cosentini a cui venivano imposti tassi fino al 300%.

Tra le varie contestazioni anche la truffa alle assicurazioni: in un caso è stato accertato come la gang avesse incendiato un locale commerciale, in uno stabile abitato da diverse famiglie, pur di incassare un premio assicurativo da 100.000 euro. Accertati anche svariati furti, commessi anche avvalendosi di minori.

Gli arrestati:



1- Adamo Mauro

2- Alfredo Albanito

3- Daniele Bevilacqua

4- Francesco Caputo

5- Egidio Callegari

6- Antonio Cardone

7- Mario Cirillo

8- Giuseppe Cordasco

9- Michele Cupone

10- Angelo Damis

11- Jean De Grandis

12- Massimiliano D'Elia

13- Mario De Luca

14- Leonardo Dilillo

15- Donovan Falbo

16- Franco Frontino

17- Daniel Gencarelli

18- Luca Gencarelli

19- Flaminio Paolo Giordano

20- Franco Iaquinta

21- Piero Imbrogno

22- Pietro Le Piane

23- Danilo Lo Gullo

24- Filippo Occhiuzzo

25- Alessandro Orrico

26- Claudia Orrico

27- Eraldo Perri

28- Mario Salvatore Pometti

29- Gaspare Salerno

30- Rosario Salotti

31- Domenico Settembrini

32- Gianni Travo

33- Carlo Trinchese

34- Antonello Vetere

35- Giuseppe Zafonte

36- Di Nardo Francesco

37 - Pierluigi Donetti

38- Francesco Porco

Video: