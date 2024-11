Venuto alla luce in clinica privata era stato trasportato all'ospedale Annunziata. La Procura apre un'inchiesta.

E’ stata disposta l'autopsia sul corpo del neonato morto dopo il parto a Cosenza. La tragedia, avvenuta martedì mattina, in una clinica privata della città, è giunta al termine di una normale gravidanza. Il piccolo era venuto al mondo in condizioni molto gravi ed era stato trasportato d'urgenza nel reparto di Neonatologia dell' ospedale “Annunziata”.

Inutile l’intervento dei medici. Il cuore del pargoletto ha smesso di battere dopo pochi minuti. Nella disperazione e nello sconcerto, i genitori hanno presentato immediatamente un esposto in Procura. Gettare luce su quanto effettivamente accaduto per valutare eventuali responsabilità medico-sanitarie.

Il procuratore capo Mario Spagnuolo ha quindi disposto l’ apertura di un fascicolo e ha delegato la Polizia per l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per accertare le cause del decesso. Il procuratore, vista la delicatezza della vicenda, si occuperà con estrema attenzione e riservatezza del caso.

L'incarico per l'autopsia potrebbe essere affidato già in queste ore. Contestualmente, i magistrati dovrebbero iniziare il confronto con i genitori e altri familiari per cercare di ricostruire le ultime fasi di vita del piccolo e il momento del parto.