L’incidente nella giornata di ieri sulla strada statale 106. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cosenza dove è morto la scorsa notte

Un uomo di 68 anni, Giuseppe Calabria, di Rossano, è morto la notte scorsa nell'ospedale Annunziata di Cosenza a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto alcune ore prima sulla strada statale 106, a Corigliano Calabro. L'auto sulla quale si trovava Calabria, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'autoarticolato che proveniva in senso opposto. Nell'urto l'uomo ha riportato alcune fratture, ma in un primo momento le sue condizioni non sono sembrate gravi, era lucido e parlava normalmente. Portato nell'ospedale di Rossano è stato poi trasferito in quello di Cosenza dove poi è morto.