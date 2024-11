Un uomo originario di Cosenza, Paolo Trotta di 55 anni, ha perso la vita all’alba di oggi, 4 giugno, lungo la via Flaminia, in Umbria, nel territorio del comune di Gualdo Tadino. Era alla guida di una Fiat 500 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro una Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano due persone, anche loro decedute. L’impatto è stato violentissimo. Tutti sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Foligno.