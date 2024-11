Dopo l'uccisione dei due cani, un meticcio e un maremmano, a colpi d'arma da fuoco avvenuta nei giorni scorsi, adesso sono stati avvelenati alcuni gatti. A denunciarlo, con un post pubblicato di facebook, è una ragazza di Frascineto che sostiene che negli ultimi dieci giorni le sono stati avvelenati tre gatti, di cui due negli ultimi due giorni.

«Avvelenati e morti uno ieri e uno oggi - ha scritto, tra le altre cose, la ragazza che ha anche postato alcune foto dei gattini morti - . Ma che fastidio vi danno. Avvelenare gli animali altrui anche dentro i cancelli delle abitazioni. Ma non vi fate un po' schifo? Uccisi così, avevano solo 2 mesi di vita. Non dovrei postare le foto dei gattini morti, ma lo faccio, perché dovete vedere lo schifo che fanno le persone e rendervi conto in che paese viviamo. E che non mi si venga a dire che non è così perché io in 10 giorni ho perso 3 gatti e non so se domani mattina ne troverò altri morti. Tutto questo per la cattiveria che avete nel cuore, o meglio nel sangue, perché un cuore non l'avete».