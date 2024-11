Un'auto in fiamme a Trebisacce. Un furgone Fiat Ulisse, parcheggiato da tempo in via Prima Piana vicino alla Scuola Elementare “San Giovanni Bosco”, è stato avvolto dal fuoco. Le cause dell'incendio sono sotto indagine da parte dei Carabinieri. Nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco Volontari, il veicolo è stato distrutto.

L'evento riaccende preoccupazioni legate a possibili atti dolosi nella zona, che in passato hanno causato problemi. L'intervento tempestivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco ha impedito il propagarsi delle fiamme all'edificio scolastico e alle auto circostanti, garantendo la sicurezza del quartiere.