Il 46enne è stato sorpreso all’Università della Calabria. Prometteva favori in cambio di denaro

Si fingeva docente dell'Università della Calabria tentando di carpire la buona fede di alcuni giovani studenti a cui prometteva favori in cambio di denaro. Ma le guardie giurate dell'ateneo (tra queste il brigadiere Ottavio Imbrogno, che ha partecipato alla segnalazione e poi alla cattura) lo hanno individuato e segnalato ai carabinieri, che lo hanno tratto in arresto.

E' così finito in manette Salvatore Arturi, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, che deve scontare una pena di un anno e 5 mesi per truffa e sostituzione di persona, reati commessi a Cuneo nel 2013. L'uomo, noto proprio per alcune fantasiose truffe, in passato si era già finto rappresentante dell'Ikea e avrebbe millantato l'allestimento di un punto vendita a Montalto Uffugo. Poi, con vari nomi, si sarebbe spacciato per un rappresentante di un'azienda di prodotti d'igiene e anche commercialista, in varie regioni italiane.

Salvatore Bruno