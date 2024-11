Una mitraglietta, due pistole, caricatori, munizioni e 300 grammi di cocaina. È quanto scoperto dai poliziotti di Vibo nella zona delle Preserre vibonesi. Un rinvenimento avvenuto dopo avere ricevuto la segnalazione dei resti di un'auto.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la fondatezza dell’indicazione e, al di sotto dell’autovettura, hanno notato una zona di terreno non omogena. Da qui, poi, il ritrovamento di un contenitore in plastica, ben occultato, al cui interno erano custoditi armi e droga.

In particolare, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di una mitraglietta tipo Skorpion, con matricola abrasa e completa di 2 caricatori; una pistola calibro 9x21 completa di 2 caricatori, dei quali uno rifornito di 15 colpi e l’altro “aumentato” fino a contenere 20 colpi; una pistola Beretta calibro 6,35; un passamontagna nero e ben 527 cartucce di vario calibro.

Da ultimo, nel contenitore sono stati sequestrati anche 300 grammi di cocaina pura.