Entrerà in funzione domani 16 marzo. Sette i punti individuati per la somministrazione delle dosi: Aprigliano, Amantea, Paola, Castrovillari, Rende, Corigliano e Rossano

Entrerà in funzione domani, 16 marzo, la piattaforma di Poste Italiane per prenotare le vaccinazioni anti-Covid in provincia di Cosenza. Lo comunica l'Asp in una nota. La prima seduta di somministrazione è in calendario giovedì prossimo 18 marzo.

Riservata ad alcune fasce di priorità

Potranno accedervi le cosiddette categorie prioritarie, individuate dal Governo nazionale. Ovvero personale docente e non docente, scolastico e universitario, forze armate, di polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali. Ed anche personale sanitario qualora non abbia ancora ricevuto il trattamento.

Sette punti vaccinali nella provincia

Sono sette i punti, distribuiti nei diversi distretti della provincia, dove si potrà ricevere la dose di vaccino. Sono stati individuati ad Aprigliano, Amantea, Rende, Paola, Castrovillari, Corigliano e Rossano. in questa prima fase sarà utilizzato il prodotto Astrazeneca per cui potranno prenotare soltanto le persone con meno di 65 anni.

Over 80 e pazienti fragili

Contestualmente proseguirà invece la vaccinazione degli over 80 con le medesime modalità fin qui adottate, ovvero con la prenotazione telefonica al numero 0984/835568 per i residenti a Cosenza e Rende, oppure, per gli altri comuni della provincia, attraverso i numeri messi a disposizione dai loro sindaci o, ancora, tramite il proprio medico di base. Quando ci sarà certezza della disponibilità del numero di dosi Pfizer anche gli ottuagenari potranno prenotarsi attraverso la piattaforma di Poste Italiane. Per i pazienti fragili invece se ne saprà di più questa sera: è infatti in corso una riunione nella sede della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria di Cosenza, per definire il percorso da seguire