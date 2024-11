Lambite alcune abitazioni che fortunatamente non hanno subito danni. Sono state necessarie cinque ore d'interventi per sedare il rogo

Un vasto fronte di fuoco si è sviluppato nel pomeriggio in località Campagnella a Catanzaro. Due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale supportati da una squadra di Calabria Verde hanno operato diverse ore per domare il rogo propagatosi sulle colline a sud in prossimità del centro abitato.

L'incendio, alimentato dal vento caldo, si è esteso velocemente mandando in fumo oltre due ettari di incolto, arbusti e macchia mediterranea. Circa cinque ore di lavoro sono state necessarie per circoscrivere ed estinguere il rogo che, in alcuni punti si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni ma senza recare alcun danno.

l.c.