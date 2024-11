Oltre a Catanzaro andranno al voto per rinnovare il Consiglio comunale e nominare un nuovo sindaco anche altre grandi comunità calabresi, punti di riferimento importanti per i rispettivi territori. Tra questi c'è Villa San Giovanni. Sfida a 3 tra Marco Santoro (per la coalizione di centrodestra), Giusy Caminiti, espressione di una formazione che fa riferimento al centro Lista Civica per Villa e Demetrio Bueti sostenuto da un raggruppamento civico Lavoro, civiltà, sport. Ne parleremo oggi nel corso di Prima della notizia, il format condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC. Da Villa San Giovanni il giornalista di LaC News24 Claudio Labate. In collegamento Pietro Bellantoni, direttore del Reggino.it. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo

Dopo il tg delle 14, il direttore Pier Paolo Cambareri ospiterà a Dopo la notizia il sindaco uscente di Catanzaro, Sergio Abramo.