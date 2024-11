E' accaduto a Dinami, nel vibonese. I due avrebbero chiesto del denaro ma, alla risposta della donna che ha detto di non averne, l'hanno legata ad una sedia e malmenata. L'anziana è ricoverata in ospedale

Un'anziana donna, 79enne, è stata prima immobilizzata e poi malmenata da due malviventi che, entrati in casa sua l'hanno legata con un nastro isolante ad una sedia e poi percossa. E' accaduto a Dinamai, nel vibonese. I due si sarebbero intrufolati in casa dell'anziana donna e avrebbeero chiesto del denaro ma alla risposta della signora che ha detto di non averne, i due ladri l'hanno malmenata prima di scappare senza nessun bottino. L'anziana è ricoverata all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia a causa delle ferite ed escoriazioni che i medici del reparto di ortopedia hanno giudicato guarbili in 15 giorni. Indagini sull'accaduto sono state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno.