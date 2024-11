Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo di due saracinesche di “Stocco & Stocco” a Vibo Valentia. L’esercizio commerciale è sito lungo la Statale 18 alle porte della frazione Vena. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto per i rilievi si sono portati i poliziotti della locale Questura che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori di quella che si presenta come un’intimidazione. Utili potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona e di altri esercizi commerciali vicini. Per approfondire, continua a leggere su IlVibonese.it