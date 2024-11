Coinvolta una società leader in Europa nel settore delle energie alternative. La Guardia di Finanza ha scoperto un complesso sistema di frode fiscale, basato su presunte prestazioni infra-gruppo, su omesse rilevazioni contabili, su atti ed operazioni simulate

I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una stabile organizzazione di una società di capitali di diritto tedesco, leader in Europa nel settore delle energie rinnovabili.

L’attività ispettiva svolta ha permesso di individuare un “Gruppo societario di fatto”, composto da soggetti economici residenti e non residenti, che, negli anni 2010 e 2011, ha operato nel settore dell’istallazione di centrali solari in numerosi siti italiani, in contrasto alla normativa tributaria nazionale. In particolare, dagli accertamenti è stato individuato un complesso sistema di frode fiscale, basato, tra l’altro, su presunte prestazioni infra-gruppo, su omesse rilevazioni contabili e su atti ed operazioni simulate.

Complessivamente, i finanzieri hanno constatato ricavi non dichiarati e costi non deducibili per oltre 19 milioni di euro. Il legale rappresentante della società verificata è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di dichiarazione infedele.

Inoltre, in relazione all’imposta evasa, è stata richiesta all'Autorità giudiziaria l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.