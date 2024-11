L'incendio si è sviluppato nella notte nella zona industriale del comune capoluogo.

VIBO VALENTIA - Ferragosto rovente in tutti i sensi nel vibonese. Nella notte un incendio di vaste proporzioni ha letteralmente distrutto un capannone industriale in località "Aeroporto". Incenerita l'azienda di prodotti cosmetici "Maior Group Srl" di proprietà di Antonio Maiorano di Rombiolo. Da stabilire ancora, ovviamente, l'origine eventualmente dolosa dell'incendio. Prima di effettuare un sopralluogo, sarà infatti necessario accertarsi che la struttura, gravemente danneggiata, non sia a rischio di cedimenti strutturali. Sul posto, sono intervenuti, per spegnere le fiamme, la compagnia dei vigili del Fuoco di Vibo Valentia e i carabinieri della locale stazione.