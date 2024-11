Vibo Valentia ha conquistato il primato rispetto ai prezzi del carburante. Il prezzo medio della benzina è di 1,649, quello del diesel e 1,509.

Vibo Valentia è una delle province con il prezzo del carburante più alto d’Italia. Lo rende noto ‘Staffetta Quotidiana’, il quotidiano delle Fonti di Energia che rivela come Vibo Valentia abbia conquistato il primato negativo rispetto ai prezzi del carburante. Per il diesel self sono cinque quelle sopra quota 1,5 euro/litro: Trieste (1,502), Potenza (1,502), Matera (1,503), Vibo Valentia (1,509) e Palermo (1,511). Per quanto riguarda la benzina le province più care sono Vibo Valentia (1,636), Genova (1,640) e La Spezia (1,649). Solo in tre province i prezzi medi del diesel in modalità self sono inferiori a 1,4 euro: Biella (1,397), Rovigo e Chieti (1,399).

Secondo il Quotidiano della fonti di Energia “l'euro debole vanifica i pur lievi ribassi registrati ieri per i prodotti raffinati sul Mediterraneo, trasformandoli in rialzi. Prezzi alla pompa in aumento”.

Secondo la rilevazione effettuata le medie ponderate nazionali in modalità servito, promozioni e sconti esclusi, sono aumentate di 9 e 10 millesimi, a 1,697 euro al litro la verde ed a 1,533 il gasolio. Fermi gpl Eni (0,641) e metano (0,989).