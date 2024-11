È stato convalidato dal Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia l’arresto eseguito da personale della Polizia di Stato nei confronti dell'uomo che, il 13 giugno scorso, aveva minacciato personale sanitario in servizio presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Vibo Valentia.

Nell’ambito di un più ampio dispositivo di intensificazione dei servizi di vigilanza presso strutture sanitarie dell’intera provincia, volto a garantire la sicurezza degli utenti e del personale sanitario, mediante una maggiore presenza di poliziotti, personale della squadra volante della Questura è intervenuto presso il reparto di ortopedia dello “Jazzolino” a seguito di segnalazione da parte di personale sanitario.

L’immediato e tempestivo intervento degli agenti ha subito consentito di individuare e bloccare un uomo che, poco prima, aveva minacciato verbalmente e poi tentato di aggredire con una sedia i sanitari presenti poiché voleva far visitare la propria figlia prima degli altri pazienti che erano in attesa in quel momento.

Sulla scorta di quanto emerso dalle immediate attività di polizia giudiziaria, esperite sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma.