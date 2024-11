È accaduto a Rende, l’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale di Cosenza in grave condizioni

Voleva mettere una bomba sul cantiere di un palazzo in costruzione, ma l’ordigno gli è esploso tra le mani. È accaduto stanotte a Rende. L’uomo del quale non sono ancora note le generalità, è stato portato in ospedale a Cosenza, dove adesso si trova ricoverato in grave condizioni. Le posizioni del sospettato e quella dell’altro uomo che lo ha accompagnato in Pronto soccorso sono ora al vaglio dei carabinieri.