Momenti di paura nel pomeriggio al River Village di Zumpano, vicino Cosenza, per un incendio sviluppatosi all'interno di un ufficio situato al secondo piano del complesso che ospita anche attività commerciali e sale cinematografiche.

Probabili cause accidentali

Ancora da individuare l'origine del rogo, si pensa comunque ad un episodio accidentale e non doloso. In quel momento l'edificio era poco affollato e l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme. I locali nel frattempo, erano stati subito evacuati anche grazie alla efficienza delle uscite di sicurezza. Non si sono così registrate conseguenze per le persone.