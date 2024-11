I piccoli allievi sono stati in visita nella caserma dei vigili del fuoco dove hanno scoperto i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione al corpo

Chi da bambino non ha sognato di fare il pompiere? Trenta bambini della scuola dell’infanzia Nicholas Green di Lamezia Terme hanno potuto realizzare il proprio sogno. Mercoledì i piccoli allievi sono stati accolti nella caserma dei vigili del fuoco di Lamezia Terme. Un pomeriggio emozionante durante il quale con un linguaggio appropriato all'età dei piccoli visitatori, i vigili hanno spiegato e fornito consigli utili su come evitare i pericoli ed affrontare situazioni di emergenza. Gli alunni hanno visitato la sala operativa scoprendo i mezzi di soccorso dotati di tutte le attrezzature da intervento. Il momento più eccitante per i piccoli è stato assistere all'arrivo dell'autopompa a sirene spiegate nel piazzale del distaccamento dove, i bambini, si sono cimentati a spegnere un incendio simulato. La visita si è conclusa con la consegna del diploma di Vigile del Fuoco Junior e di un opuscolo sulla sicurezza.

l.c.