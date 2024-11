Si chiama “Siamo tutte Eva” l’incontro promosso dall’associazione “Sulle Note del Tempo” che si terrà il 4 dicembre alle 11.15 nel Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme. Un incontro-dibattito tra studenti, associazioni e amministratori sul tema della violenza sulle donne che si va ad incastonare in una serie di tappe itineranti sul territorio calabrese. Emanuela Neri, presidente dell’associazione “Sulle Note del Tempo” spiega come nasce l’idea di voler rendere itinerante questi incontri: «L’incontro che abbiamo organizzato a Chiaravalle lo scorso undici ottobre ci ha fatto capire di più come in Calabria ci siano ancora molte donne che preferiscono subire per vergogna o mancanza di coraggio nel denunciare».

Per questi motivi abbiamo pensato di invitare all’incontro di Lamezia Renata Tropea, medico di Pronto Soccorso referente del progetto “Percorso Rosa” e Angelica Posca, infermiera domiciliare. Maria Grazia Milone, imprenditrice del lametino, ha accolto da subito la proposta di collaborazione come donna e come presidente di Cia Calabria Centro.

«La violenza di genere non deve essere vista solo come violenza fisica contro le donne- ha affermato - spesso nel mondo del lavoro assistiamo ad altre forme di violenza non fisica legate alla discriminazioni di genere, in molti casi le donne devono essere molto più preparate dei colleghi uomini per poter essere semplicemente prese in considerazione». Visto il tema trattato è stato naturale per la presidente Milone coinvolgere anche Donne in Campo-Cia Calabria, associazione di imprenditrici e donne dell’agricoltura, che sarà presente con la presidente regionale Antonella Greco, la vice presidente regionale Emanuela Milone ed altre associate. Donne in Campo a livello nazionale opera per l’integrazione di genere nel settore agricolo, fattore chiave per uno sviluppo rurale sostenibile e per adeguare in tal senso la legislazione. Sarà presente anche Angela Robbe, assessore della Regione Calabria al Lavoro, Formazione e Politiche sociali.