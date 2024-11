Non solo politico, in passato già senatore e senatore, ma anche scrittore. Autore di diversi libri (l'ultimo Lorsignori di ieri e di oggi) Agazio Loeiro riceverà il prossimo 2 dicembre alle ore 17.30 il prestigioso Premio Socrate per la scrittura. La cerimonia di consegna si svolgerà a Roma al Centro studi americani di via Michelangelo Caetani.

Il Premio Socrate proprio negli ultimi mesi si è esteso con questa importante iniziativa. Ogni due mesi sarà designato il vincitore di un premio per la scrittura (libri, giornalismo, sceneggiature, politica, documenti scientifici). La decisione è stata affidata a una giuria composta da Cesare Lanza, presidente, Nicola Barone, Francesco Delzio, Costanza Esclapon, Antonio Eustor, Fiammetta Jori, Stefano Lucchini, Mario Pendinelli, Franco Romeo.