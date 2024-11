Presentata la dodicesima edizione della kermesse in programma il 29 e il 30 settembre

La novità dell’edizione 2018 della Gran Festa del Pane di Altomonte è l’allestimento di un forno solidale, a disposizione della comunità dove chiunque potrà cuocere il proprio prodotto. La kermesse, articolata nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 settembre, è stata presentata in conferenza stampa nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza, alla presenza del presidente Franco Iacucci. L’organizzazione dell’evento è affidata ad Antonio Blandi, responsabile della cooperativa Officina delle Idee. Sarà affiancato dallo chef Enzo Barbieri che nel 2007 ideò la manifestazione.

Pane senza confini

La due giorni ospiterà diversi maestri panificatori della Calabria con uno sguardo diretto verso il concetto di pane senza confini e che vede il pane come elemento di unione fra i popoli e i credi senza alcune differenze: un patrimonio universale. Il programma prevede laboratori, stand, musica, mostre, cinema, incontri e degustazioni. La festa del pane, tradizionalmente prevista a maggio, si svolge ad inizio autunno grazie all’impegno del commissario straordinario Eufemia Tarsia che non ha voluto rinunciare all’appuntamento nonostante la mancanza di un’amministrazione comunale in carica.