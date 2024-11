Si svolgerà dal 17 al 19 novembre prossimi, nello storico Palazzo Sanseverino Falcone di Acri, la 23esima edizione di Assaporagionando, il Salone Mediterraneo dei prodotti tipici, nel quale momenti di dibattito e di gusto si alternano e si completano l'un l'altro.

Quest'anno, Assaporagionando «si presenta come un'opportunità unica per abbracciare le ricchezze culinarie del Mediterraneo - si legge in una nota diffusa dall'omonima associazione -. Non stiamo offrendo semplici esposizioni o degustazioni, ma piuttosto un viaggio profondo attraverso le tradizioni, i sapori e gli odori di questa affascinante regione».

Anche quest’anno «si è lavorato duramente sul programma della kermesse che a breve sarà reso pubblico - continua la nota di Assaporagionando -. Tanti eventi, tanto divertimento, tanta musica e soprattutto tante aziende dell’agroalimentare per assaporare e ragionare. Molte le novità di questa edizione tra le quali un ampio spazio dedicato allo street food».

Madrina dell’evento sarà l’attrice Daniela Terreri; tra gli ospiti musicali il cantautore Marco Ligabue e innumerevoli spettacoli a cura del direttore artistico eventi Stefano Tanzillo. Numerosi eventi degustativi e show cooking e importanti dibattiti su Castanicoltura e Funghicoltura e sulla dieta mediterranea. Per ulteriori dettagli sulla manifestazione e per esporre si può visitate il sito web www.assaporagionando.it