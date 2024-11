Brilla la stella del giovane baritono calabrese Antonino Giacobbe, nel celebre Barbiere di Siviglia di Rossini. Notevole il successo nella prima di venerdì 21 ottobre, al Teatro Ateneu di Bacâu.

Antonino Giacobbe ha debuttato il capolavoro rossiniano in Romania, precisamente al Teatro Ateneu di Bacâu, in collaborazione con l'orchestra filarmonica Mihail Jora. Una compagnia tutta italiana, diretta dal M°Vittorio Parisi e con la regia del M°Gabriella Ravazzi.

Il Barbiere di Siviglia è un'opera buffa di Gioachino Rossini in due atti, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais del 1775. Il Barbiere di Siviglia mette in scena la storia della bella Rosina e del Conte d'Almaviva, che la vuole sposare. L'ostacolo è rappresentato dall'anziano tutore della ragazza, Don Bartolo, che è deciso a prendere in moglie Rosina per averne la dote e non ha nessuna intenzione di lasciare che un giovane stravolga i suoi piani.

Il baritono Giacobbe dallo scorso aprile sta conducendo una vera e propria maratona: dal Belcore nell'Elisir d'amore a Torino al Guglielmo nel Così fan tutte a Milano, da Giorgio ne La Traviata a Cosenza a Marcello ne La Bohème ad Orvieto.

Oggi riscuote gran successo all'estero il suo Figaro, pietra miliare per un baritono.

Notevole l'esperienza televisiva di brevi cortometraggi sulla Bohème di G.Puccini andato in onda su Sky Classica HD. Sempre sul piccolo schermo, anche sul canale RSI radiotelevisione svizzera e alla presentazione del Festival del cinema di Venezia. Sicuramente di gran rilievo per il suo sviluppo artistico il primo debutto in assoluto di Elisir d'amore presso Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano nel ruolo di Belcore, replicato poi a Torino, nel maggio del 2022;

Ma Antonino Giacobbe, nonostante la sua giovane età, ha all'attivo il ruolo di Guglielmo nel Così fan tutte di Mozart all'Università La Bicocca di Milano, sempre a Maggio; La Traviata di G. Verdi come Giorgio Germont presso Villa Rendano di Cosenza. Ha fatto inoltre registrare la vittoria, durante la scorsa estate, del ruolo di Marcello al concorso internazionale Spazio Musica e le successive tre recite di Boheme al Teatro Mancinelli di Orvieto.