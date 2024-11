«I Bronzi di Riace da Reggio Calabria non si spostano, lo abbiamo affermato in più occasioni e continuiamo a sostenerlo, senza tentennamenti e non certo per amor di campanile». È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commentando la proposta, avanzata in una mozione a firma di due consiglieri regionali calabresi, Enzo Ciconte e Orlandino Greco che prospetta lo spostamento in tour dei due guerrieri bronzei custoditi dal Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. «Condivido l'idea di quanti affermano che i Bronzi siano un patrimonio mondiale - spiega il sindaco - ma piuttosto che proporre di portarli in giro per il mondo, invitiamo la gente a venire a vederli a Reggio. È questa la vera sfida e su questo mi aspetto che i consiglieri regionali, reggini e non, si impegnino nell'esercizio del loro mandato».

