In calendario dal 20 al 25 maggio con confronti a tu per tu tra gli studenti e autori, docenti e intellettuali. Il tema di approfondimento di questo anno è paure e speranze

La fiera del libro Gutenberg si prepara ad animare Catanzaro e la Calabria con l’edizione numero 21 definita come la più ricca di sempre. Oltre 40 scuole partecipanti, 60 autori, più di 200 incontri che coinvolgeranno più di 17mila studenti di tutta la regione: sono questi i numeri della manifestazione in calendario dal 20 al 25 maggio – promossa con la compartecipazione del Comune di Catanzaro - i cui dettagli sono stati presentati in conferenza stampa alla biblioteca comunale “De Nobili”.

Si confronteranno a tu per tu con i ragazzi autori, docenti, intellettuali di ogni forma di sapere, tra cui Daniele Mencarelli, Lorenzo Marone, Gianluigi Greco, Pierfranco Bruni, Riccardo Starnotti, Franco Cardini, Francesco Bellusci, Anna Oliverio Ferraris. Ricchissima anche la sezione dedicata ai ragazzi con un particolare menzione per il mondo della graphic novel e del manga, rappresentato da Sara Colaone e Vincenzo Filosa. Dalla scuola ai luoghi della città, Gutenberg sarà caratterizzata anche dagli aperitivi culturali nel centro storico, dalle orme letterarie e dalle installazioni realizzate dall’Accademia di Belle Arti, dall’esposizione curata dall’associazione DiverCity, vetrine allestite a tema e itinerari del gusto con menu e pietanze speciali nei locali della città.

L’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi, nell’evidenziare il sostegno dell’amministrazione Fiorita all’evento, ha evidenziato «l’importanza che Gutenberg ha avuto e continua ad avere nel formare intere generazioni alla lettura e alla conoscenza», rimarcando, inoltre, l’impegno istituzionale nel «costruire il senso di comunità attraverso il lavoro sinergico con le associazioni del territorio».

Una mission che vede al centro l’attenzione per i più giovani, come sottolineato dall’assessore alla Pubblica istruzione, Nunzio Belcaro: «Nel maggio dei libri, la fiera Gutenberg non ha nulla da invidiare agli altri grandi eventi di settore nazionale, perché ha la capacità di riuscire sempre a leggere il proprio tempo. Protagonisti di questa sfida, fin dall’inizio, sono i ragazzi che oggi, più degli adulti, frequentano le librerie fisiche e sono il migliore esempio di educazione alla lettura».

Rosetta Falbo, dirigente scolastica del Liceo Classico “Galluppi”, scuola capofila, ha poi ricordato il «sostegno di Ufficio scolastico regionale, Fondazione Carical, Banca Centro Calabria, Umg e di ogni singolo istituto della rete Gutenberg all’allestimento di un programma che, in maniera trasversale, coinvolge bambini e ragazzi su temi cruciali come i diritti umani, la condizione femminile nei Paesi mediorientali, l’ambiente, la Costituzione».

Armando Vitale, presidente dell’Associazione Gutenberg Calabria, riguardo al tema paure/speranze scelto per questa edizione, ha aggiunto che «è necessario tenere alta l’attenzione sulle questioni del presente e Gutenberg, per la sua vocazione critica, può ancora essere straordinaria forza motrice di una scuola libera e altamente formativa».

Il calendario, con tutti gli aggiornamenti, sarà consultabile sul portale gutenbergcalabria.it e sulle pagine social dell’associazione Gutenberg Calabria.