Corigliano Rossano celebra la giornata internazionale della donna. Il “Laboratorio delle Donne” e l’associazione culturale “Aglaia”, in sinergia con il “Centro Antiviolenza Fabiana” e “Mondiversi”, hanno indetto per l’8 marzo la manifestazione dal tema “Celebriamo le grandi poetesse”.

L’appuntamento è in programma presso la sede in via dei Cinquecento, dalle 17:30, per una serata all’insegna di versi e poesie magistralmente interpretate dalle tante donne e versificatrici presenti per l’occasione. Tra le tante voci che si alterneranno, previsto anche un intermezzo musicale del maestro Carlo Lucisano: «Ancora una volta un’idea originale, nel borgo antico di Corigliano, per celebrare “Donne e Poesie” ripercorrendo il filone di illustri poetesse che hanno caratterizzato la storia, la letteratura e i diritti conquistati. Attraverso la lettura – fanno presente i promotori- si ascolteranno e abbracceranno visioni e stili differenti cercando di cogliere peculiarità e spunti tutti al femminile».