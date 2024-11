I Rotary Club di Crotone, Santa Severina e Valle del Tacina "Centenario" di Petilia Policastro, con un'azione congiunta, hanno inteso contribuire al potenziamento della struttura Covid 19 operativa nel 'San Giovanni di Dio' donando 13 caschi per la ventilazione tipo Cpap Ventukit che sono già nella disponibilità dell'ospedale.

Ne danno notizia i tre presidenti Marco Tatullo, Caterina Affilistro e Claudio Bruno. Grazie all'utilizzo di questi caschi per l'ossigenoterapia si potranno attrezzare reparti ospedalieri di normale degenza per i malati da coronavirus affetti da sintomatologia non così grave da richiedere la degenza nelle terapie intensive che, in tal modo, continueranno ad assicurare la gestione dei pazienti più gravi.