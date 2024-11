Il prossimo 24 novembre si celebrerà la prima "Giornata regionale dei Musei di Calabria". Lo rende noto il Dipartimento Cultura della Regione Calabria con una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell'ente: l'iniziativa, adottata dalla Giunta regionale, è aperta all'adesione di a tutti i musei presenti in Calabria, pubblici e privati, statali, provinciali, civici e diocesani.

«L'invito rivolto ai musei - si legge – è di consentire l'accesso gratuito per un giorno e la programmazione di iniziative volte a coinvolgere l'interesse del pubblico a partire dalle scuole e ad attrarre anche chi non è un frequentatore abituale. La Regione Calabria lancerà una apposita campagna di comunicazione verso la cittadinanza per accendere i riflettori sull'importanza del patrimonio culturale materiale e immateriale custodito e narrato nei numerosi e multiformi istituti museali calabresi, che sono fortemente rappresentativi della nostra storia, della creatività e delle tradizioni presenti sul nostro territorio. Sono 21 - prosegue il Dipartimento Cultura della Regione - i musei riconosciuti e accreditati nel Sistema museale regionale, già coinvolti per la Giornata regionale dei Musei».