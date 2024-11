Una testata che parla alla città ed ai cittadini, un progetto che fa parte di una società editoriale che aggiunge un importante tassello alla sua offerta fatta di tv, web e social media, testate locali e regionali, radio e go-tv. Nasce oggi IlReggino.it, la testata web di informazione locale di Reggio Calabria e provincia edita da Diemmecom, società editoriale del Gruppo Pubbliemme che edita LaC Tv, LaC News24, LaC Airport e Il Vibonese e che, con il progetto LaC Europa, ha varcato anche i confini nazionali portando all'estero il marchio LaC. Un giornale per i reggini, fatto da reggini, che racconterà una delle province più importanti d’Italia mettendone in luce contraddizioni e bellezze, complessità ed eccellenze, raccontando tutti i comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria con focus continui su lavoro, sanità, cronaca e lifestyle.

La direzione della testata è affidata a Consolato Minniti, che presenta così la nuova ed affascinante sfida: «Qual è il vero compito di un giornalista, se non raccontare ciò che accade ogni giorno? Ecco quale sarà l’obiettivo primario de IlReggino.it: essere un punto di riferimento serio e costante per tutta la popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria. Lo faremo con il nostro impegno, con quel modo di raccontare che da sempre ci caratterizza: libertà, approfondimento e particolare attenzione alla verità. In un’epoca in cui le fake news consentono di raccogliere click a buon mercato, IlReggino.it si pone, invece, dalla parte opposta: quella dei fatti. Veri e riscontrati. Per questo, vi sarà anche un costante “fact-checking” sulle notizie più importanti del territorio. Sarà soprattutto un giornale pensato e realizzato da giornalisti reggini che conoscono e amano questa terra».

La promessa editoriale è quella di un progetto che parli dal territorio e al territorio, proponendo giorno dopo giorno, un quotidiano online in grado di assecondare sempre di più le preferenze dei lettori. Così i giornalisti, forti della loro provenienza e conoscenza dei luoghi, sapranno mantenere costantemente aperto il canale di collegamento con gli utenti e ciascun reggino potrà, con i suoi suggerimenti e segnalazioni, contribuire a modellare un progetto pronto ad affrontare questa sfida.

«È una volontà ben precisa quella che ha portato la Diemmecom ad investire ancor di più su Reggio Calabria: allargare l’offerta dell’informazione ai calabresi, fornendo un punto di vista specifico radicato sul territorio – spiega Domenico Maduli, editore di Diemmecom - IlReggino.it rappresenterà la vera novità nel panorama dell’informazione metropolitana. Sarà un quotidiano on line interamente costruito sul territorio. Per questo, in fase di lancio, abbiamo inteso porre l’attenzione sull’opportunità, per ciascun reggino, di poter contare su un “concittadino” in più che, oltre ad essere calato nei medesimi contesti, possa vivere gli stessi disagi e godere delle bellezze ineguagliabili di questa terra, sappia cogliere le istanze dei cittadini e trasformare la loro voce in quella coscienza critica in grado di sensibilizzare le istituzioni e favorire così un miglioramento delle condizioni collettive».