Il bambino è nato in anticipo all’ospedale di Prato e, in occasione del suo primo compleanno la mamma, che è crotonese, ha voluto raccontare e condividere la sua esperienza

Un bambino per metà crotonese ospite d’eccezione alla cerimonia simbolica svoltasi all’ospedale di Prato in occasione della giornata mondiale della prematurità. Il piccolo si chiama Daniel, ha un anno d’età ed è nato prematuro proprio nel nosocomio toscano. Per raccontare la sua esperienza, la mamma Consuelo Ruggiero, giornalista crotonese da diversi anni residente a Prato, ha scritto un libricino illustrato dal titolo “Tartarughino Daniel”.

Il “Tartarughino Daniel”

«Scrivere questa storia – ha dichiarato Ruggiero - è servito per parlare di prematurità ai miei bambini e quindi ho pensato di regalare a Daniel per il suo primo compleanno un piccolo racconto racchiuso in un libricino tascabile, che potesse aiutare poi anche altri genitori a metabolizzare la particolare esperienza».

Il libricino, che contiene le illustrazioni dell’artista Alessandro De Leo, è stato così regalato alle mamme dei bambini ricoverati in terapia intensiva e a quelle ricoverate nel reparto di ostetricia: «Narra l'avventurosa nascita di "Tartarughino Daniel" – spiega ancora la donna - una storia ambientata nel regno animale che attraverso personaggi metaforici intende valorizzare le caratteristiche legate ai bambini prematuri e affrontare il pregiudizio che a volte si crea intorno a queste nascite».

Il video racconto

Dal libro è stato realizzato anche un video racconto, grazie alla collaborazione di Cristina Maccà (nota al grande pubblico perché interprete del ruolo della figlia/nipote di Paolo Villaggio in "Fantozzi - Il ritorno" e grande protagonista di cinema e teatro) e Gabriella Compagnone, artista della sabbia che ha introdotto l'affascinante tecnica della sand art nel panorama italiano attraverso note trasmissioni televisive nazionali.

Presenti all’iniziativa pratese organizzata dalla fondazione Ami, medici, pediatri e infermieri nonché il primario del reparto di ostetricia e ginecologia, Anna Franca Cavaliere (anche lei di origine calabrese), che ha fatto nascere il piccolo Daniel lo scorso anno.