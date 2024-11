L’atteso evento trasmesso in diretta su LaC Tv, canale 19, e in streaming sulle nostre testate e sui nostri social

Un evento nell’evento. Solenne e incantevole lo spettacolo organizzato da Valerio Festi, il cui studio è annoverato tra i più affermati a livello internazionale, per l’inaugurazione del ponte di Calatrava a Cosenza. In occasione del taglio del nastro, il ponte, che unisce il quartiere Gergeri a via Popilia e la cui antenna si scorge altissima in lontananza da ogni angolazione, verrà intitolato a San Francesco di Paola. All’evento presente anche Santiago Calatrava, architetto contemporaneo di fama mondiale che lo ha progettato.

Segui la cerimonia in diretta su LaC Tv, sul canale 19 o del digitale terrestre (o 519 in HD), o in streaming sulle nostre testate (www.lactv.it e www.lacnews24.it), via satellite sui canali Sky 875 e 879 oltre che sui relativi canali social.