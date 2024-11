La manifestazione è l’unica del sud Italia a figurare nella prestigiosa rivista americana Down Beat, vera e propria bibbia di settore

«Il programma del "Festival del Jazz" di Roccella Jonica è stato l'unico del Sud Italia a essere incluso nella guida mondiale dei festival estivi pubblicata dalla rivista americana Down Beat». Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune di Roccella Jonica.



«Il prestigioso magazine, che è nato a Chicago nel 1934 e si occupa di jazz, blues e musica contemporanea - si aggiunge - ogni anno, infatti, pubblica un inserto che segnala i festival più importanti del pianeta. La rivista viene distribuita in tutto il mondo in formato cartaceo e pubblicata online in formato digitale. È considerata una specie di Bibbia dagli appassionati del genere. Non è la prima volta che l'evento roccellese gode di questo grande privilegio. Sono ormai cinque anni, infatti, che rappresenta l'Italia insieme ad alcuni festival organizzati nel nord e nel centro del nostro Paese».