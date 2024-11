La cerimonia di premiazione dei rioni ha chiuso la 27esima edizione dell’Infiorata a Potenzoni. Un momento altrettanto condiviso dalla comunità che si è ritrovata in piazza per festeggiare. L’evento religioso ha rivitalizzato il piccolo centro del Briaticese ospitando visitatori da ogni parte della Calabria. Oltre 2mila, infatti, le presenze registrate. L’Infiorata ha incantato per la particolarità dei tappeti realizzati, per le scene suggestive, per l’armonia dei colori. Un percorso nella fede e nell’arte che si è rinnovato all’insegna di una tradizione ormai consolidata.

La premiazione

Le opere sono state valutate dal pubblico. Il primo posto è stato ottenuto dal Rione Torre, secondo Chiesa, terzo Glicine e quarto Agave. In particolare, nel rione vincente, a colpire è stato il Cristo in croce che aveva entusiasmato e raccolto consensi per la sua profondità ed espressività. A valorizzarlo, la scelta dei colori e un gioco di luci e ombre sul volto di Gesù lacerato dal dolore.

