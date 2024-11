Continua l’impegno del nostro network nel sociale. Dopo aver visitato i reparti pediatrici di Catanzaro, Vibo Valentia e Lamezia Terme, una delegazione di LaC News capitanata dal direttore della testata giornalistica Cristina Iannuzzi, insieme al giornalista Alessio Bompasso, è tornata per il secondo anno consecutivo nella cooperativa SpecialMente Onlus di Vibo Valentia, per portare le calze della befana ai piccoli ospiti della struttura che si occupa di disturbi dello spettro autistico. E’ stata l’occasione per festeggiare in anticipo l’Epifania ma anche per parlare di un disturbo, l’autismo, che se diagnosticato in tempo e con adeguate terapie può aiutare il bambino ad esprimere le proprie emozioni e ad interagire con il resto del mondo. Un percorso che da qualche anno la cooperativa gestita da tre giovani terapeute, Alessia, Luana e Cassandra, porta avanti con impegno e passione. Un pomeriggio in allegria, tra salti di gioia e sorrisi che conclude le festività natalizie targate LaC.