La Calabria e il festival di Sanremo hanno da sempre avuto un legame speciale. Anche se nell'edizione 2022 della kermesse non c'è in gara un'artista made in Calabria (lo scorso anno Aiello), la nostra regione è comunque rappresentata sul palco del teatro della città dei fiori, dal Maestro Tarcisio Molinaro, originario di Marano Principato, nel Cosentino e componente dell’Orchestra del festival.

Molinaro è docente di percussioni del Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza e, dopo la prima esperienza nel 2021, per lui il bis nella 72esima edizione del festival tra i percussionisti dell’Orchestra. «Non so se sia un caso - scrive su Facebook Molinaro -, non so se sia una fortuna, oppure il risultato di tanti anni di studio sacrificio e tanta forza di volontà. Ma oggi più che mai so che la vita mi ha insegnato che bisogna "Crederci sempre... arrendersi mai"»