Una formula capace di calcolare tutti i numeri primi in successione, una formula ricercata dai matematici da più di tremila anni. A sostenere di aver risolto il problema è Rubens Alessio Martino, 14enne di Reggio Calabria che frequenta il Liceo scientifico Leonardo De Vinci della città dello Stretto.

L’adolescente non divulga la formula perché teme che qualcuno possa appropriarsene e per questo che la madre ha deciso di rivolgersi alla redazione de Le Iene. Se funzionasse davvero potrebbe essere usata per rinforzare le password e rendere più sicuri anche i sistemi bancari.

Rubens spera di poter discutere della sua scoperta con qualche matematico. Il programma Mediasetr proverà a dargli una mano, per esempio chiedendo un intervento da parte dell’unione matematici italiani o facendogli incontrare Alessio Figalli, l’italiano che quest’anno ha vinto la medaglia Fields, considerata da molti il Nobel per la matematica. Le Iene proveranno a dargli una mano, ma intanto propongono un piccolo gioco, una sfida matematica che il giovane sottopone a chi volesse misurarsi con lui. (Qui l'intervista de Le Iene).