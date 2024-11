VIDEO | tra devozione e tradizione a Spezzano della Sila si festeggia il patrono della Calabria. Il videoreporter Saverio Caracciolo racconta attesa e celebrazione della ricorrenza. Lo speciale in onda martedì 18 settembre su LaC TV, in streaming e sul canale 19 del digitale terrestre

La nuova puntata di LaC Storie ci porterà a Spezzano della Sila (Cs) alla scoperta dei luoghi dove visse San Francesco di Paola. Si farà visita al santuario, alla chiesa a Lui dedicata e al luogo dove visse durante la costruzione dell’eremo edificato nel XVI secolo, il Palazzo Giudicessa. Annualmente, ogni terza domenica di settembre nel paese si celebra la festa in onore del santo patrono. Un gruppo di parrocchiani, nato nel 2017, si occupa di trasportare il simulacro del santo durante la processione, che attraversa tutta la città.

Tutto questo verrà raccontato dal videoreporter Saverio Caracciolo e andrà in onda domani alle 13:30 e alle 20 su LaC TV e in streaming su lactv.it