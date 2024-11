La storia di Maria Rosaria che ha fatto della sua passione un lavoro. L’appuntamento con la rubrica di Saverio Caracciolo è per domani, 23 gennaio, ore 13.30 su LaC Tv

Le pietre, i quadri e un sogno. Quello di Maria Rosaria, giovane di Cosenza laureata in ingegneria che decide di trasformare la sua passione in lavoro. È il marito, Arturo, a segnalare alla nostra redazione all’insaputa della moglie, la sua storia per farle una sorpresa. A raccontarla nella nuova puntata di LaC Storie il nostro videoreporter Saverio Caracciolo. Domani alle ore 13:30 e alle 20:00 su LaC TV canale 19 del digitale terrestre.