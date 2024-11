Torna il cinema all'aperto in lingua originale dell'associazione Una nell'anfiteatro del Lissania Garden a Lamezia Terme. La rassegna, sottotitolata in italiano, giunge quest'anno alla decima edizione e propone quattro film in cartellone da domani 29 luglio al 6 agosto 2021.

«Dopo un inverno piuttosto difficile – spiega l’associazione - trascorso con le sale cinematografiche e i luoghi della cultura chiusi a causa delle restrizioni, la rassegna estiva di Una vuole portare in città la voglia di ritrovarsi davanti al grande schermo e ai personaggi che hanno caratterizzato il cinema internazionale nell'ultimo periodo. Protagonisti di questi giovedì sera cinematografici, infatti, saranno i film di svariate nazionalità (sudcoreani, islandesi, argentini e americani) fuori dal circuito mainstream e che sono stati apprezzati nei più prestigiosi festival in giro per il mondo».



Si parte con “A taxi driver” di Jang Hoon, pellicola sudcoreana candidata a Miglior Film Straniero nel 2018. L'attore principale del film è Song Kang-ho, noto al grande pubblico come il protagonista di Parasite, il capolavoro di Bong Hoon-ho che ha fatto incetta di Oscar nel 2020.



A seguire il 5 agosto “La rapina del secolo”, film argentino del regista Ariel Winograd, il 19 agosto “Noi” di Jordan Peele, “La donna elettrica” il 26 agosto di Benedikt Erlingsson, Islanda 2018.

Per partecipare alla rassegna è necessario acquistare la tessera dell'associazione Una e prenotarsi per la visione dei film tramite mail unassociazione@gmail.com. A partire dal 6 agosto sarà necessario, inoltre, esibire il green pass come indicato nella normativa nazionale. Durante la visione dei film il pubblico dovrà rispettare le normative anti Covid in vigore mantenendo le distanze dagli altri partecipanti.