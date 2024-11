Nell'ambito del cartellone estivo Ritrovarsi in piazza a Castiglione Cosentino, sarà presentato in Piazza della Concordia il 6 agosto alle 21,30 il libro di Franco Bartucci L’Avventura di Andreatta in Calabria – Un Campus per competere nel mondo, edito da Pellegrini, Premio Troccoli 2019 per la sezione ricerca.

Iniziativa sinergica

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale del sindaco Salvatore Magarò, dalla Pro Loco guidata da Natalia Lio e dall’Associazione Internazionale Amici dell’Università della Calabria presieduta dalla docente Patrizia Piro. Si tratta di una favorevole opportunità per conoscere le radici dell'ateneo e del percorso di sviluppo del territorio seguito in concomitanza con l'attivazione dei corsi, in Calabria ed in particolare, nell’area della Media Valle del Crati.

Ritorno alle origini

Insieme all’autore, interverrà anche Piero Fantozzi, professore emerito dell’Università della Calabria, docente di sociologia politica, fu uno dei primi ad arrivare ad Arcavacata fin dal primo anno accademico, risalente al 1972/73. Il dibattito sarà moderato da Lindo Giglio, giovane laureato Unical residente a Castiglione Cosentino. Proprio i laureati Unical di Castiglione Cosentino avranno modo di ritrovarsi per riannodare i ricordi della straordinaria stagione vissuta alle origini del campus. Si vuole così dare alle ultime generazioni una memoria di conoscenza delle motivazioni di nascita dell’Università della Calabria, che ha avuto nel primo Rettore, Beniamino Andreatta, uno dei suoi padri fondatori.

I primi laureati di Castiglione

Sono stati per questo individuati i primi quindici laureati Unical del Comune di Castiglione Cosentino, così distribuiti per corso di laurea e anno di conseguimento del titolo: Arcuri Rosa Maria – Lettere e Filosofia (1977); Nigro Libero – Ingegneria (1978); Vetere Francesco – Fisica (1978); Stellato Gaspare – Scienze Economiche e Sociali (1978); Lio Dora – Scienze Naturali (1979); Lio Bruno Claudio – Ingegneria (1980); Intrieri Francesco – Ingegneria (1981); Franco Alfonso – Fisica (1981); Gallo Giuseppe - Scienze Naturali (1981); Intrieri Francesco – Ingegneria (1981); Biasi Elisa Lucia – Filosofia (1982); Mazzei Francesco – Ingegneria (1984); Ferrari Mauro – Ingegneria (1986); Mandarino Mara Luisa – Lettere (1986); Franco Flavio – Matematica (1986).