Sergio Gaudio, nato a Vibo Valentia, ma cresciuto a Palmi, vive negli Stati Uniti e fa parte del gruppo internazionale di studiosi impegnati nella gestione del Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), una sorta di immenso telescopio virtuale lungo 4 chilometri che si trova negli Stati Uniti.

Gaudio è tra i 200 scienziati italiani che fanno parte del team, formato in totale da circa 1.100 ricercatori, che ha scoperto le onde gravitazionali, aggiudicandosi il Nobel 2017 per la fisica. Un traguardo di straordinaria importanza che conferma le teorie di Einstein. Recentemente lo scienziato calabrese è stato nei nostri studi per una serie di interviste. Ecco un estratto delle sue risposte.

L'intervista a Sergio Gaudio:

