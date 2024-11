“Lo Zecchino di Natale”, l’appuntamento speciale su Rai1 dedicato alla musica per bambini nel periodo delle feste, si arricchisce dell’esibizione della piccola Victoria Cosentino. Dopo i brani della tradizione natalizia, cantati dal Piccolo Coro "Mariele Ventre" assieme ai conduttori Paolo Belli e Veronica Maya, tocca alla bimba di sei anni originaria di Sant’Andrea Apostolo sullo Jonio cantare da solista la sua canzone. Victoria, protagonista dell’edizione 2018 dello Zecchino D’Oro, è l’interprete de “La cicala latina”, brano di successo che ha già superato su YouTube le duecentomila visualizzazioni.

Davanti alle nostre telecamere Victoria ci confida le sue emozioni: cantare le piace tanto ed è bello per lei esibirsi davanti ad un grande pubblico.

Il suo papà Christian le sta a fianco, come durante tutto il suo percorso nello show musicale per bambini più importante d’Italia. È stato lui a prepararla sin dalle prime selezioni per lo Zecchino, in doppia veste di papà ed insegnante di canto. Victoria ritornerà adesso alla sua quotidianità ma continuerà a seguire le sue passioni studiando musica e recitazione. Intanto dedica degli auguri speciali a tutti i bambini come lei…