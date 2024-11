Il video dell’emozionante iniziativa di un giovane reggino è stato postato sulla pagina social “Fattoria della Piana” che ha regalato l’abete alla città

Le ha chiesto di sposarlo scegliendo piazza Duomo a Reggio Calabria come location. La romantica richiesta è stata formulata sotto l’albero di Natale con tanto di musica, balletto e cuoricini da un giovane reggino. Gli ingredienti c'erano tutti: dalla canzone “Marry You” di Bruno Mars a tutto volume, alla presenza degli amici che hanno improvvisato una coreografia. E poi i due protagonisti, la richiesta in ginocchio e la fatidica domanda con tanto di cartellone “Mi vuoi sposare?”.

L’albero dedicato alla città

La serata è stata poi postata sulla pagina social della “Fattoria della Piana” che aveva regalato l’albero a Reggio Calabria. Nel corso dell’inaugurazione, Carmelo Basile, presidente della cooperativa, affiancandosi al comitato “Corso Sud”, aveva esordito dicendo: «Questo non è l'albero della "Fattoria della Piana": questo è l'albero di tutta la città». Una dichiarazione presa alla lettera dal ragazzo, il cui amore ha animato la piazza in una semplice serata di dicembre.

Gli altri eventi sotto l’albero

L’albero è divenuto centro di momenti di grande condivisione e solidarietà. Tra gli eventi più suggestivi: la giornata con le zampogne organizzata insieme al Parco d'Aspromonte (il video ha già ottenuto oltre 15mila, più di 10mila minuti di visioni), la degustazione di nane dello Stretto e olio Evo di Fattoria, l’evento dedicato ai dolci con la distribuzione di oltre duemila cannoli e 500 coppe di gelato (prodotti capaci di unire la maestria pasticcera dell'Apar e la qualità della ricotta di Fattoria) ed il saggio della Rossana dance.

Nel vivo delle attività si entrerà domani, 22 dicembre con "dancing for Christmas" dell'asd Real Dance di Gallico Marina e sabato 23 dicembre con “Christmas Claps", il clima di Natale in vintage vocal version, per arrivare al brindisi al nuovo anno e alla festa di Capodanno in piazza. Il giorno dell'Epifania, sabato 6 gennaio, “Auguri amaranto”: chiusura con i bambini e i ragazzi della scuola calcio della Reggina.