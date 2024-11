La rete di tutela del patrimonio culturale della Calabria ha una nuova organizzazione. Nasce la soprintendenza per le province di Catanzaro e Crotone e viene ripristinata la Soprintendenza archivistica di Reggio Calabria.



Lo comunica il ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo a seguito della firma del ministro Franceschini dei decreti attuativi di riorganizzazione degli uffici del ministero in vigore dal prossimo 5 febbraio che prevedono - spiega una nota - la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con sede a Crotone; la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con sede a Cosenza; e il ripristino della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria.