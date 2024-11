Natale in Calabria è sinonimo di solidarietà e altruismo. Ogni anno, associazioni di volontariato sparse in tutto il territorio organizzano “Calabria Dona… musica” l’iniziativa benefica che porterà il 21 dicembre gioia, sorrisi e musica a chi ne ha più bisogno. Da Cosenza a Reggio, da Catanzaro a Cosenza, da Corigliano Calabro a Lamezia saranno organizzati eventi che si svolgeranno contemporaneamente in tutta la regione.

Per festeggiare questo Natale si condividerà musica, momenti di sano entusiasmo a chi ha meno possibilità. Gli artisti che renderanno questo evento unico coinvolgeranno i centri per disabili e centri con soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e porteranno regali alle famiglie, con un'attenzione particolare ai più piccoli. Saranno numerosi i centri che parteciperanno all’evento, tra i quali: l’associazione A.s.d. Lucky Friends di Lamezia Terme, Associazione Heart Arte Accademy di Mendicino, A.s.d. Nemo di Cosenza, Associazione di Volontariato Agiduemila di Reggio Calabria, Centro Lucrezia di Catanzaro, Centro Marianna D'Agostino Coop. Shalom e Associazione Autismo Kr a Crotone, Centro diurno per minori e ragazzi diversamente abili "Guardo oltre" di Vibo Valentia, Onlus Anffas Corigliano-Centro Socio Educativo di Corigliano Calabro.

Valentina Balistreri, la coordinatrice dell’evento ha affermato che «dal pubblico che ci segue in tutti i festival, in tutti gli eventi e in tv, noi riceviamo tanto e abbiamo pensato di restituire qualcosa a chi ne ha più bisogno. Una nota di merito va all'impegno degli artisti, alla loro adesione immediata all'iniziativa, nonché alla grande disponibilità e al loro entusiasmo». L'evento è inserito nei progetti nazionali "Aspettando la festa della musica 2019" ed è sostenuto dal coordinamento Telethon presieduto da Raffaele Marasco che porteranno dei doni per i ragazzi.