Torna il concorso floreale “Finestre, balconi, vicoli fioriti Anna Maria Piccioni - Città di Tropea”. La competizione “green”, dopo una breve pausa, vedrà quest’anno lo svolgersi della sua XII edizione, destinata a coinvolgere gli angoli verdi più belli, tra quelli allestiti dai partecipanti all’iniziativa.

L’evento è dedicato alla memoria della pittrice umbra che in Calabria, e precisamente a Tropea, insegnò, dipinse e visse per anni. Ad animarlo, sin dal primo anno seguito alla sua scomparsa, e per ben 11 edizioni, un'amica intima e confidente dell'artista, Beatrice Lento, già dirigente scolastica dell’istituto comprensivo cittadino ed oggi presidente dell’associazione sos Korai Onlus.

Tropea in fiore

Il concorso torna a far fiorire le strade e le case del centro: risultato importante, raggiunto sia per l’impegno di Bice che per la chiara volontà di proseguire nel progetto mostrata dalla nuova Amministrazione Comunale. È nota ai più, difatti, l’attenzione per il verde pubblico che ha caratterizzato l’operato di Giovanni Macrì (nella foto) sin dalle prime settimane dall’insediamento. E la natura stessa del concorso, finalizzata a valorizzare gli scorci più suggestivi della cittadina balneare grazie al moltiplicarsi di piante e fiori, non poteva non trovarlo in prima linea. «Rilanciare il concorso dedicato ad Anna Maria Piccioni, artista indimenticata e cara amica, è motivo per me di gratificazione e motivazione – ha dichiarato in proposito il primo cittadino-. Le finalità dell’iniziativa, (crescere insieme coinvolgendo i cittadini, valorizzare la bellezza della città, favorire il senso d’appartenenza), sono perfettamente in linea con il programma dell’Amministrazione. Il giorno in cui ogni tropeano diventerà consapevole dell’immenso patrimonio di cui dispone proteggendolo, coltivandolo, ma soprattutto mettendosi in gioco in prima persona, il malessere che viviamo oggi scomparirà del tutto. Solo insieme - ha concluso - possiamo crescere veramente» (nella foto, il sindaco Macrì).

I protagonisti

Macrì, che ha affidato l’incarico di coordinatrici dell’evento a Beatrice Lento e a Mariantonietta Pugliese, Vice Presidente di AssCom (Associazione Commercianti), ha coinvolto nell’organizzazione anche altre associazioni di categoria: B&B Associazione, AsAlT (Associazione Albergatori), OspitiAmo Tropea, Pro Loco cittadina, Consulta delle associazioni culturali, e ovviamente l’Istituto Superiore di Tropea, che ha lanciato e sostenuto l’ evento per 11 anni. «Sono felicissima del ritorno del concorso dei fiori nella nostra Tropea, città che si illumina se circondata delle cure che merita –ha dichiarato a tale proposito Beatrice Lento, ideatrice e prima animatrice della manifestazione -. Sono legatissima al concorso, nato per iniziativa dell’Istituto Superiore da me diretto, e dedicato alla memoria di un’artista a me molto cara, Anna Maria Piccioni. È lei la vera musa ispiratrice dell’evento, nato grazie ad una delle nostre mille chiacchierate sulla bellezza e sull’arte, e su come fosse dovere morale cercare di rifletterle nel nostro quotidiano, a beneficio della nostra amata Tropea. Il riproporre l'evento, anche quest'anno, è motivo di commozione ed emozione». Dal canto suo, la Pugliese ha sottolineato come «entusiasmo, passione, meraviglia siano solo alcuni dei sentimenti che animano questi giorni di preparativi. Sogno Tropea colorata da una varietà infinita di fiori-ha quindi concluso - sogno i nostri vicoli ricchi di profumi, e confido nella massima adesione dei commercianti: categoria che rappresenta la bella novità di questa dodicesima edizione» (nella foto, Beatrice Lento).

Come partecipare?

Il Regolamento del Concorso riprende in sostanza quello delle passate edizioni, e sarà pubblicato a giorni sui siti e sulle pagine Facebook dedicate. Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto all’ indirizzo asscommtropea@gmail.com, e dovrà essere inoltrato nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 3 giugno 2019. Gli allestimenti floreali oggetto di giudizio, e valutati da un’apposita giuria, dovranno essere completati e mantenuti fino alla cerimonia di premiazione, prevista intorno a fine giugno. Novità 2019, la suddivisione del contest in due sezioni concorsuali parallele: una dedicata ai privati ed una alle attività commerciali, ognuna destinataria di specifici premi.