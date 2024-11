Un intenso cammino di fede per celebrare il santo patrono della Calabria. Ecco il programma religioso delle iniziative

In occasione del V centenario della canonizzazione di san Francesco di Paola, avvenuta il primo maggio del 1519, l’intera comunità si appresta a intraprendere un partecipato cammino di riflessione. Un momento di intensa preghiera che si aprirà il 27 marzo in occasione della nascita di san Francesco per proseguire poi lungo le altre tappe che hanno sancito la testimonianza devozionale dei fedeli nel corso di tanti secoli e che riecheggiano all’interno della bolla Excelsus Dominus con la quale Papa Leone X lo ha elevato agli onori degli altari.

Il programma

Il 27 marzo, giorno della nascita del Santo (1416), con inizio alle ore 10.30, al Monastero delle monache minime Gesù-Maria di Paola, si terrà un momento di preghiera e testimonianza all’indomani del Sinodo dei giovani dal tema “Il dono della santità minima oggi”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16 nella Basilica Antica, sarà possibile venerare la Reliquia del “Cranio” di San Francesco che verrà esposta ai fedeli in occasione del V Centenario ; a seguire, alle ore 16.45 inizio della processione verso la Chiesa Nuova in cui sarà celebrata la solenne eucaristia presieduta dal Rev.mo Padre Generale P. Gregorio Colatorti, che procederà ad aprire ufficialmente i festeggiamenti del V centenario della Canonizzazione. La Santa Messa sarà animata dal coro di voci bianche del Santuario “Minimorum Cantica”.

La nuova statua

2 aprile, giorno del pio transito del Santo (1507), si terranno le sante messe a partire dalle ore 7.30 del mattino. Alle ore 11 si terrà la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da sua eccellenza Francesco Milito, cescovo della Diocesi Oppido-Palmi. La Celebrazione sarà animata dalla Corale del Santuario. Al termine: processione verso la Cappella del Santo e Atto di affidamento al patrono. Nel pomeriggio, alle ore 17: solenne Canto dei Vespri e lettura del Racconto del Pio Transito di san Francesco di Paola presieduto da monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio-Bova. Animerà la celebrazione la corale “S. Stefano Protomartire” di Tortora (Cs). Al termine si terrà la benedizione della nuova statua raffigurante San Francesco di Paola che verrà poi esposta nella Cappella dell’Ospedale di Paola.