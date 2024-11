Per il secondo anno consecutivo Palmi ospiterà il Memorial Mino Reitano giunto alla sua quindicesima edizione. La Kermesse, che si svolgerà sabato 27 gennaio alle ore 20,30 presso il Cineteatro “Manfroce” di Palmi, è stata presentata in conferenza stampa questa mattina nella sala consiliare comunale.

Il Memorial Mino Reitano

L’emozione sarà tanta anche per la recente scomparsa di Gegé Reitano, anima dell’evento voluto in ricordo del celebre fratello Mino, cantautore intimistico ed esuberante, partito da Fiumara, piccolo centro del reggino, per poi conquistare il successo nazionale. La realizzazione artistica e la produzione musicale del Memorial è affidata all’esperta “Natale Princi management” in collaborazione con la città di Palmi e l’assessorato al turismo e spettacolo. Una sinergia consolidata che sta dando luce a molte proficue iniziative.

Allo spettacolo del 27 gennaio, presentato da Michele Cucuzza ed Erica Cunsolo, parteciperanno 24 artisti, i quali riproporranno brani di Mino Reitano. Non trapelano i nomi, ma è stato annunciato che proverranno da importanti reality, kermesse musicali e format come Amici, Eurovision, The voice Kids. Le coreografie saranno affidate a Giusy Sarto. L’orchestra “Mino Reitano”, eccellenza del territorio diretta da Cettina Nicolosi e Roberto Caridi, sarà composta da trenta maestri e si esibirà dal vivo.

Ranuccio: «Questa è la Calabria di cui bisogna essere fieri»

«La Figura di Mino Reitano, grazie anche al Memorial, ci permette di parlare della Calabria bella, che sa farsi valere contro i luoghi comuni e ricorda i figli migliori attraverso arte e cultura – ha affermato durante la conferenza Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi – si fa memoria e lustro della Calabria di cui bisogna essere fieri». Il primo cittadino ha espresso il desiderio di ospitare a Palmi Patrizia la moglie di Mino Reitano e le figlie Giuseppina e Grazia.

Natale Princi, presente alla conferenza moderata dalla giornalista Monia Sangermano, ha avanzato la proposta di storicizzare il Memorial a Palmi, rendendo la cittadina sede stabile dell’evento, per dare così continuità e sviluppo considerevole all’evento.

Il progetto di legare il Memorial alla città di Palmi è stato molto ben accolto anche dall’assessore al Turismo, Spettacolo e Grandi eventi, Giuseppe Magazzú, il quale ha prospettato l’idea in futuro di trasformare il Memorial in un vero e proprio Premio.

A margine della conferenza di presentazione del Memorial è intervenuto Enzo Marcianó, il quale vi partecipa da quindici anni, cioè da quando è stato istituito. L’uomo ha fornito il proprio accorato ricordo di Mino Reitano.

Dalla sala, Vincenzo Billitteri, storico fan del cantante reggino, ha proposto in suo onore l’intitolazione di una via comunale.